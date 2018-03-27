ГосЧС: все ТРЦ в Украине проходят проверку согласно графику

В Украине все торгово-развлекательные комплексы проверяются согласно утвержденному годовому графику. Об этом заявил заместитель начальника управления пожарной безопасности Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций аппарата ГСЧС Украины Александр Чекрыгин, передает УНН.



По его словам, ГСЧС и ее надзорные органы осуществляют государственный контроль согласно закону Украины об основных принципах государственного надзора и контроля в сфере хозяйственной деятельности.



“По состоянию на сегодня все субъекты хозяйствования, их объекты, в том числе торгово-развлекательные комплексы, которые можно отнести к высокой степени риска, проверяются согласно утвержденному годовому графику, обнародованному на официальном сайте ГСЧС. При осуществлении проверок в случае выявления нарушений правил пожарной безопасности к субъектам хозяйствования применяются меры административного воздействия и направления документов о прекращении деятельности и полного или частичного привлечения предприятия в административный суд”, — заявил он.



Напомним, в воскресенье 25 марта произошел масшабный пожар в торговом центре в российском Кемерово.

