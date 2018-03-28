Экс-судья Гарник легализировала Audi Q7 в декларации судьи-сына

Уволенная в 2016 году из-за профнепригодности судья Киевского апелляционного хозяйственного суда Людмила Гарник засветила свое незадекларированное авто в декларации родного сына – тоже судьи – Кирилла Гарника (судья Окружного админсуда г. Киева).



Как писали СМИ, где-то в начале 2016 году Л. Гарник приобрела новый автомобиль Audi. Ее не единожды видели на этой машине, однако в ее декларации данные про транспорт отсутствуют и по сей день.



Позже, в декларации ее сына - Кирилла Гарника (форма изменений за 2017 год) появилась информация о продаже Audi Q7 2016 года выпуска за 892500 грн.

Стоимость автомобиля на момент покупки составляла несколько больше – 1318362 грн.



Покупателем судейского авто стал человек с именем Прудивус Александр Владимирович.



Примечательно, что в декларации Кирилла за 2016 год автомобиля Audi Q7 – НЕ БЫЛО.



Напомним, что сегодня Л. Гарник катается еще на одном незадекларированном авто - Range Rover с госномером - ВН7000НС.



Попытки экс-судьи скрыть свое реальное имущество и богатства не мешают ей проходить очередные этапы тестирования с целью вернуть себе должность в Киевском апелляционном хозяйственном суде.



Известно, что письменное тестирования она уже прошла, и вскоре Квалификационная комиссия судей проведет с ней заключительный этап аттестации – собеседование.

