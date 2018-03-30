Мавроди похоронят в обстановке строжайшей секретности

Похороны "великого комбинатора" новой России, основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди оплатили его вкладчики, сообщил адвокат Александр Молохов, ранее представлявший его интересы.



"Сегодня его тело забрала из морга бывшая супруга. Но фактически на похороны собрали деньги вкладчики "МММ", - сказал он в пятницу "Интерфаксу".



Адвокат не уточнил, о какой сумме денег идет речь, отметив только, что "похороны пройдут не по высшему разряду, но вполне достойно".



По словам А.Молохова, место, где будет похоронен С.Мавроди, держится в строжайшем секрете.



"Я полагаю, что похороны Мавроди состоятся завтра. Но место похорон не разглашается, так как его экс-супруга категорически против того, чтобы было много людей. Ей вообще это все не очень нравится", - сказал адвокат.



Накануне газета "МК" сообщила, что "тело С.Мавроди никто до сих пор не забирал из морга, брат запрещает хоронить создателя "МММ" на семейном участке, а бывшая жена Елена сменила фамилию и не хотела выходить из тени даже ради опознания тела".



С.Мавроди умер 26 марта на 63-м году жизни. Он был обнаружен прохожими без сознания на одной из троллейбусных остановок неподалеку от Савеловского вокзала и "Скорой помощью" доставлен в больницу. Несмотря на оказанную врачебную помощь, С.Мавроди скончался.



Сергей Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве. Окончил Московский государственный институт электроники и математики, факультет "Прикладная математика". После института работал несколько лет в закрытом НИИ.



В конце 1980-х годов, когда появились первые кооперативы, С.Мавроди занялся активной предпринимательской деятельностью, был обвинен в уклонении от уплаты налогов и оказался под арестом. Однако в 1994 году, когда С.Мавроди был избран депутатом Госдумы, его освободили из-под стражи. Через 10 лет это обвинение было с него снято за давностью.



Печально знаменитое "МММ" С.Мавроди создал в 1989 году, в сентябре 1997 года оно было признано банкротом. По неофициальным данным, в результате его деятельности пострадали несколько миллионов человек, а нанесенный участникам ущерб оценивается приблизительно в $100 млн.



С.Мавроди после краха финансовой пирамиды более пяти лет находился в розыске и был задержан в Москве в январе 2003 года. В его квартире обнаружили паспорт на имя гражданина Ю.Зайцева. В связи с этим ему предъявили обвинение в подделке документов, и 2 декабря 2003 года Хамовнический суд приговорил его к одному году и одному месяцу лишения свободы.



В декабре 2005 года основателю "МММ" предъявили новые обвинения, на этот раз в мошенничестве в особо крупном размере. 28 апреля 2007 г. Чертановский Москвы приговорил С.Мавроди к 4 годам и шести месяцам лишения свободы за мошенническое хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием. Кроме того, в соответствии с решением суда С.Мавроди должен был выплатить более 20 млн рублей по 600 гражданским искам.



22 мая 2007 года С.Мавроди вышел на свободу, проведя в СИЗО четыре с половиной года.



2 февраля 2011 года С.Мавроди вернул обманутым вкладчикам сто рублей после очередного визита судебных приставов УФССП России по Москве. "После последнего визита С.Мавроди не терял зря времени и подготовился заблаговременно. Все имущество, находящееся в распоряжении должника, было передано С.Мавродитретьими лицами по договорам безвозмездного пользования, что исключает возможность наложения судебными приставами ареста на данное имущество", - сообщили тогда в ведомстве. По его данным, на тот день общая сумма задолженности С.Мавроди перед гражданами составляла почти 5 млрд рублей.



В последующие годы С.Мавроди несколько раз заявлял о начале новых финансовых проектов, своего рода возрождении "МММ". В отношении него было возбуждено несколько административных дел и наложены штрафы.

