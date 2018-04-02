Свитолина сохранила статус четвертой ракетки мира

По итогам предыдущей соревновательной недели произошли небольшие изменения среди украинских теннисисток в рейтинге WTA, сообщает УНН со ссылкой на сайт WTA.



Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал турнира в Майами удержала четвертую строчку в мировой генерации - 5630 очков. Однако вплотную к ней приблизилась латвийка Остапенко - 5611.



Также четвертое место первая ракетка Украины имеет и в рейтинге на пути к Итоговому турниру сезона.



Что касается других теннисисток из Украины, то Леся Цуренко добавила одно место - 40, у Екатерины Козловой регресс в виде трех строк - 66, Екатерина Бондаренко 76 (-1), Марта Костюк - 152 (-1).



Отметим попадание в топ-10 новоиспеченной чемпионки соревнований в Майами американки Слоан Стивенс - 9, а также значительный рывок белоруски Виктории Азаренко, которая с 186 позиции добралась до 92-й.

