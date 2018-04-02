Парубий: законопроект об Антикоррупционном суде во 2-м чтении Рада рассмотрит в апреле

Верховная Рада рассмотрит законопроект о Высшем антикоррупционном суде (№7440) на следующей пленарной неделе, то есть в апреле, прогнозирует председатель Верховной Рады Андрей Парубий. "Я очень рассчитываю, что законопроект об Антикоррупционном суде мы сможем рассмотреть еще до начала мая, то есть на следующей апрельской пленарной неделе", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник.



Спикер отметил, что этот законопроект, а также проект Избирательного кодекса находится в профильном комитете по вопросам правовой политики и правосудия, который готовит документы ко второму чтению.



А.Парубий вновь отметил, что к проекту Избирательного кодекса подали более 4 тыс. поправок.



"Понимая нагрузку, которая есть в комитете, я рассчитываю, что с Избирательным кодексом мы не сможем выйти в апреле (на рассмотрение – ИФ), скорее всего это будет май или июнь", - заявил он.



По его словам, первоочередным является законопроект об Антикоррупционном суде, однако как этот документ, так и Избирательный кодекс, во втором чтении будут рассмотрены на текущей сессии.

