Два "замминистра" ЛНР объявлены в розыск – СБУ

В Луганской области заочно объявили о подозрении в совершении преступления двум бывшим правоохранителям, которые вошли в состав террористической организации "ЛНР", и объявили их в розыск, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



"Правоохранители установили, что в 2014 году двое жителей Луганска - участковый инспектор и освобожденный от должности оперуполномоченного местного райотдела милиции - присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе террористической организации "ЛНР", злоумышленники теперь занимают "должности заместителей министра внутренних дел", - говорится в сообщении.



Оперативники СБУ задокументировали факты осуществления ими незаконного преследования украинских граждан, участия в подавлении сопротивления террористам со стороны гражданского населения и содействия боевикам, действующим в отдельных районах Луганской области, в противодействии силам антитеррористической операции.



Фигуранты дела заочно извещены о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Подозреваемые объявлены в розыск. Ведется досудебное расследование.

