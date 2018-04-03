ЧФ готов патрулировать Азовское море для борьбы с "украинским пиратством"

Черноморский флот готов обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. По его словам, к патрулированию может присоединиться и морская авиация.



Такие намерения связаны с задержанием украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма.



Собеседник агентства отметил, что "агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства".



По его мнению, такая угроза "уже обозначилась".



В украинской части территориальных вод Азовского моря 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. На борту находятся десять членов экипажа. У всех были при себе российские паспорта, выданные в Керчи.



Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт.



На "Норд", доставленный в порт Бердянска, наложили арест. По словам судовладельца, траулер присоединили к береговому электроснабжению, но подключение отказываются оформлять документально, грозя ежедневным отключением.



Представитель судовладельца — производственного кооператива "Рыболовецкий колхоз имени Первого мая" сообщил, что запасы продовольствия, воды и топлива у экипажа были на исходе. Спустя четыре дня экипажу подвезли продовольствия и медикаменты.



Потом Киев предъявил капитану судна Владимиру Горбине подозрение в "нарушении порядка въезда" в Крым. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.



Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним также не пускают российского консула. Кроме того, у членов экипажа рыболовецкого судна отобрали российские паспорта.



ФСБ возбудила уголовное дело об угоне российского судна. Российский МИД требует вернуть захваченное судно и освободить экипаж.



Как считает крымский политолог Владимир Джаралла, подобное поведение украинских морских пограничников вызвано, прежде всего, безнаказанностью



Украинские пограничники задержали российское судно

В Сети появилось видео с задержанного Украиной российского судна

"Это российские граждане в плену врага", — заявил он в эфире радио Sputnik.



Он отметил, что это уже не первая провокация украинских военных и спецслужб на границе с Россией.



"Судя по всему, это целенаправленная политика — проверить, как далеко они могут зайти", — подчеркнул политолог.



По его словам, если подобные инциденты не будут решительно пресечены, они могут повториться.



"В этих условиях патрулирование со стороны Вооруженных сил России просто прекратит такие инциденты на корню", — заключил Джаралла.

