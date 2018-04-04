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- Генсек ОБСЕ разделяет озабоченность РФ за срыв голосования для россиян на Украине 18 марта
Генсек ОБСЕ разделяет озабоченность РФ за срыв голосования для россиян на Украине 18 марта
Парламентская ассамблея ОБСЕ вплотную занималась вопросом расследования причин и последствий срыва голосования российских граждан на выборах президента РФ на территории Украины и разделяет озабоченность российской стороны в связи с этой проблемой. Об этом во вторник заявил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, которого цитирует пресс-служба вице-спикера Госдумы Петра Толстого, в ходе встречи с зампредседателя нижней палаты российского парламента.
"Парламентская ассамблея ОБСЕ вплотную занялась этим вопросом и отреагировала на ситуацию. Мы тоже очень сильно озабочены. Мониторинговая миссия ОБСЕ, которая работала на территории Украины, следила за тем, что происходит, и за тем, какое отношение украинская сторона проявляла к вашим дипмиссиям", - сказал Гремингер.
Глава ОБСЕ высоко оценил уровень организации президентских выборов, прошедших 18 марта в России. "Сам факт приглашения такого количества международных наблюдателей, в частности, представителей ОБСЕ, несомненно, положительно сыграло на имидж России и доказало ее приверженность принципам ОБСЕ", - подчеркнул он.
По словам генсека ОБСЕ, "рекомендации по итогам прошедших выборов будут сформулированы и готовы через два месяца". "Мы приглашаем вас и председателя вашей Центральной избирательной комиссии для того, чтобы ознакомиться с ними", - сказал он, обращаясь к Толстому.
Вместе с тем, глава ОБСЕ отметил, что его беспокоит "значительное охлаждение отношений между Востоком и Западом, что напоминает времена холодной войны". Он также обратил внимание на то, что риторика между Европой и Россией в последнее время стала достаточно жесткой. "В ответ на это Толстой заверил своего коллегу, что изменение риторики обязательно наступит в тот момент, когда Запад откажется от двойных стандартов", - отметили в пресс-службе вице-спикера.