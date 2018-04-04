Лучше быть "голубем", чем "совой"

Сотрудники Северо-Восточного университета Иллинойса рассказали, каким студентам проще учиться. Как передает "Mosaica.RU", было проведено исследование с участием 15000 человек. Добровольцев разбили на группы в зависимости от хронотипа.



Были следующие группы: "совы", "жаворонки", "голуби". Последние просыпаются раньше первых, но позднее вторых. И, как раз, последний хронотип лучше всего приспособлен к учебе. Их внутренний режим дня в большей степени сочетается с учебным расписанием. Это позволяет "голубям" быть максимально продуктивными и активными в учебные часы. А вот "совы", вынужденные вставать на учебу рано, демонстрируют сниженную продуктивность. Между тем, "жаворонкам" некомфортно посещать вечерние занятия.



Кстати, ранее было доказано, что "совы" общительнее "жаворонков". Исследователи из Университета Аалто проанализировали данные смартфонов. Специалисты хотели больше узнать о поведении людей. Ученые выяснили: круг общения у людей, ложащихся спать поздно, был шире по сравнению с теми, кто ложился рано.

