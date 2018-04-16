В Украине выросло число переселенцев

В Украине по состоянию на 16 апреля зарегистрировано почти 1,5 млн переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики в понедельник, 16 апреля.



"По состоянию на 16 апреля 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 495 505 переселенцев или 1 221 089 семей с Донбасса и из Крыма", – проинформировали в ведомстве.

