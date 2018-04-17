Макрон не увидел ничего общего между ударами по Сирии и войной в Ираке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит ничего общего между субботними ударами Вашингтона, Парижа и Лондона по Сирии и войной в Ираке и Ливии.



"Вмешательство Франции, Великобритании и США не имеет ничего общего ни с Ираком, ни с Ливией. По одной простой причине: мы никому не объявляли войны", — сказал Макрон, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге.



Французский лидер в очередной раз подчеркнул, что международная коалиция борется в Сирии против "Исламского государства". "Это единственная война, которую мы ведем сейчас в Сирии", — отметил он.



Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

