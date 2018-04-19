Ученые научились разлагать пластик за пару дней

Ученые Портсмутского университета Великобритании создали фермент, разлагающий пластик на исходные элементы за несколько дней. Этот прорыв может помочь решить глобальный кризис загрязнения, сообщает Guardian.



По словам профессора Джона Макхигана, фермент используют для разложения пластика на составляющие, а затем снова для его производства. Это приведет к резкому падению добычи нефти и уменьшению пластиковых свалок в природе.



В 2016 году была открыта первая бактерия, которая могла перерабатывать пластик. После этого международная команда ученых случайно создала фермент PETase, который почти мгновенно разрушает молекулы ПЭТ (полиэтилентерефталата).



Исследователи определили структуру фермента, который производят бактерии, использовав синхротрон Diamond. Он способен производить мощное рентгеновское излучение, которое позволяет разглядеть структуру отдельных атомов.



Бактериальный фермент оказался похожим на тот, который бактерии используют для разрушения природного полимера кутина – плодового воска. В процессе манипуляций с выделенным ферментом и был создан PETase.



Ранее исследования показывали, что некоторые грибы также могут разрушить ПЭТ-пластик. Но бактерии легче использовать для промышленного использования. Мечта ученых – разложить пластик обратно на нефть, из которой его производят.

