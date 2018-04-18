Очередь на печать загранпаспортов сократилась – ГМС

Общая очередь на персонализацию загранпаспортов на полиграфкомбинате "Украина" сократилась за месяц более чем на 100 тыс. и на утро 16 апреля составляла 572 тыс., сообщила Государственная миграционная служба Украины (ГМС). "Динамика дальнейшего уменьшения очереди и сокращение реальных сроков выдачи паспортов будет зависеть от текущего спроса на загранпаспорта", – заявляет ведомство.



Она поясняет, что добиться сокращения очереди удалось благодаря запуску на полиграфкомбинате "Украина" в начале этого года дополнительной линии персонализации документов.



В то же время, учитывая задержки в выдаче загранпаспортов из-за технической несостоятельности производителя персонализировать загранпаспорта в условиях повышенного спроса, Государственная миграционная служба не советует планировать путешествие за границу, не имея на руках действующего паспорта гражданина Украины для выезда за границу.



Как сообщалось, 16 января 2018 года Минэконоразвития сообщило, что подведомственный ему полиграфкомбинат "Украина" увеличил производство заграничных биометрических паспортов с 10 тыс. до 21 тыс. в сутки за счет запуска нового оборудования.



В конце марта Государственная миграционная служба отметила, что с начала текущего года в Украине было изготовлено и оформлено 1,4 млн документов, однако при этом в очереди на персонализацию остается около 675 тыс. документов.

