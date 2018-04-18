Проект постановления о единой церкви уже в Раде

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии православной церкви в стране. Как уточнил спикер парламента Андрей Парубий, документ депутаты рассмотрят завтра, 19 апреля.



Он также поручил профильному комитету Верховной Рады по вопросам культуры и духовности "во внеочередном порядке рассмотреть этот вопрос для его внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины завтра, в четверг".



"Завтра мы будем рассматривать это постановление. Я прошу всех максимально мобилизовано прибыть в зал. Я считаю, это постановление должно получить более 300 голосов, потому что это фундаментальный вопрос в развитии украинского государства", – добавил спикер.

