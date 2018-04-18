Суд отказал следствию в принудительном отборе слюны у Савченко

Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство военной прокуратуры об отборе биологических образцов (слюны) у арестованного внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко.



"Следственный судья... оставил ходатайство без удовлетворения", - говорится в резолютивной части решения, которую после возвращения из совещательной комнаты огласил следственный судья на заседании в среду днем.



В оглашенных судьей в начале заседания материалах дела указан мобильный телефон, на котором были найдены биологические образцы. Для установления вины Н.Савченко сторона обвинения ходатайствовала о принудительном отборе у нее биологических образцов.



Адвокат парламентария Дмитрий Бугай заявил, что ходатайство прокуратуры не подлежит удовлетворению и пояснил, что речь идет о принудительном отборе биологического материала (слюны), а принудительная форма этой процедуры унижает честь и достоинство, противоречит конвенции о правах человека.



Он также выразил убеждение, что в случае удовлетворения судом этого ходатайства, такие доказательства будут признаны недопустимыми.



Сама же в ходе заседания Н.Савченко заявила, что будет расценивать принудительный отбор у нее биологических образцов как применение пыток.

