Полиция в Ереване задержала 100 демонстрантов

Полиция Армении доставила в различные отделения 100 демонстрантов, участвующих в массовых акциях протеста в Ереване против назначения Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики.



"По состоянию на 13:30 в отделения полиции доставлены 100 человек", - сказал "Интерфаксу" в четверг сотрудник пресс-службы полиции Армении Эдгар Джаноян.



Ране сообщалось, что несколько сотен демонстрантов, выступающих против назначения С.Саргсяна главой правительства, провели шествие по улицам Еревана.



Шествие возглавил руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян, а часть часть демонстрантов осталась у правительственных зданий, расположенных на площади Республики в центре Еревана.



Утром в четверг сотрудники полиции начали действия по освобождению входов во все правительственные здания на площади Республики в центре Еревана.



Сообщалось, что 20 демонстрантов были доставлены в разные отделения полиции Еревана.

