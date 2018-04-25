СНБО рассмотрит вопрос полного прекращения прохода судов РФ по своим водам

СНБО рассмотрит вопрос полного прекращения прохода судов РФ по своим водам

Кабинет министров Украины одобрил внесение на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о полном закрытии судам России возможности входа во внутренние воды страны. Правительство предложило прекращение не только захода во внутренние воды с морской стороны, но и транзита по рекам Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 25 апреля.

Напомним, инициатором такого обращения было министерство инфраструктуры Украины. Согласно принятому решению, Кабмин должен предоставить СНБО проект решения в течение месяца.

Ранее "Вести" писали, что вход российских судов во внутренние водные пути Украины могут запретить. С такой просьбой в Совет национальной безопасности и обороны обратился заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

По его словам, факт нахождения российских судов на реках Украины недопустим. Чтобы избежать этого, министерство уже подало ряд материалов в МИД. В ближайшее время правоохранители начнут выявлять несанкционированные заходы судов в закрытые порты Крыма и привлекут их экипажи к ответственности.