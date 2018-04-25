СНБО рассмотрит вопрос полного прекращения прохода судов РФ по своим водам

Кабинет министров Украины одобрил внесение на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны вопрос о полном закрытии судам России возможности входа во внутренние воды страны. Правительство предложило прекращение не только захода во внутренние воды с морской стороны, но и транзита по рекам Украины. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 25 апреля.



Напомним, инициатором такого обращения было министерство инфраструктуры Украины. Согласно принятому решению, Кабмин должен предоставить СНБО проект решения в течение месяца.



Ранее "Вести" писали, что вход российских судов во внутренние водные пути Украины могут запретить. С такой просьбой в Совет национальной безопасности и обороны обратился заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.



По его словам, факт нахождения российских судов на реках Украины недопустим. Чтобы избежать этого, министерство уже подало ряд материалов в МИД. В ближайшее время правоохранители начнут выявлять несанкционированные заходы судов в закрытые порты Крыма и привлекут их экипажи к ответственности.

