Накануне майских выходных в Киеве обустроили 38 зон для пикников

Накануне майских праздников на территории столичных лесопарковых хозяйств обустроены 38 зон для отдыха с необходимым инвентарем (лесная мебель, сформированное место для костра, навес от непогоды).



Они ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить от пожара зеленые насаждения, говорится в сообщении пресс-службы КГГА.



В коммунальном объединении "Київзеленбуд" отметили, что в этот период будет усилено патрулирование лесопарковых хозяйств. Как известно, разжигать костер в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено.



Действующим законодательством (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях) за разжигание костра в местах, не предусмотренных для этого, предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен.



В Киеве в этом году планируют открыть еще пять зон для отдыха



Также была обнародована карта мест для отдыха.

