В Киеве в результате взрыва автомобиля погиб человек

В Киеве в результате взрыва автомобиля погиб человек, еще один получил телесные повреждения, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Киева.



Как отмечается, взрыв произошел в Дарницком районе. В 22:20 правоохранителям сообщили, что по ул.Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль.



На место происшествия выехали руководители столичной и Дарницкой полиции, наряды патрульных, взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы, врачи и спасатели.



По предварительной информации, в результате взрыва один человек погиб, другой получил телесные повреждения.

