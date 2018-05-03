В Украине сохранится жаркая погода без осадков

В ближайшие сутки, 3 мая, в Украине сохранится сухая и жаркая воздушная масса, осадки не предвидятся, сообщает Укргидрометцентр. Ветер ожидается юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, в восточных областях и в Карпатах 4-9° тепла, днем 25-30°. В Киеве в четверг без осадков, температура ночью 14-16°, днем 28-30°.



По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в Киеве 3 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 28,8 градусов тепла в 1934 году, самая низкая ночью – на отметке 0,8 градусов мороза в 1935 и 1965 годах.



В пятницу, 4 мая, в Украине без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днём 25-30°, в Карпатах и горах Крыма 20-24°.



В Киеве в пятницу без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 28-30°.



2 мая температура воды в Черном и Азовском морях 16-19°; в Днепре возле Киева 16°.

