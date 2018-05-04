НАБУ: Ляшко подделал документы о продаже Мерседеса

Глава Радикальной партии Олег Ляшко подделал документы о продаже своего автомобиля Mercedes-Benz S 500L Matic. Об этом говорят данные экспертизы НАБУ, на которую ссылается Соломенский райсуд в своем решении от 18 апреля. Экспертиза проводилась в рамках расследования дела о незаконном обогащении Ляшко, декларировании им недостоверной информации и использовании нардепом поддельных документов, пишет "Левый берег".



В электронной декларации за 2015 год Ляшко указал получение 2,2 млн гривен дохода от продажи автомобиля кандидату от Радикальной партии на внеочередных выборах 2014 года Веронике Вьюн.



Сама Вьюн опровергла факт покупки этого автомобиля и заявила, что не подписывала никаких документов. По мнению следствия, это может свидетельствовать о том, что Ляшко отмывает деньги.



В ходе расследования было установлено, что перерегистрацию автомобиля проводила компания "Контракт-Авто". Основанием стало заявление, подписанное от имени Вьюн. Позже судебная экспертиза установила, что подписи в документах по перерегистрации выполнены не Вьюн, а другим лицом.



Суд также предоставил НАБУ доступ к документам, которые содержат сведения об абонентах, находившихся во время перерегистрации автомобиля возле зданий "Контракт-Авто" и сервисного центра МВД.

