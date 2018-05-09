Суд оставил под арестом капитана российского судна «Норд»

Суд оставил под арестом капитана российского судна «Норд»

Апелляционный суд Херсонской области принял решение оставить под арестом капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.

«Мера пресечения осталась неизменной. Содержание под стражей с альтернативой внесения залога (который адвокаты внесли) и обязательство являться к следователю по понедельникам», — сказала Тихончик.

Она добавила, что его дело передадут в суд в ближайшее время.