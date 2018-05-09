Суд оставил под арестом капитана российского судна «Норд»

Апелляционный суд Херсонской области принял решение оставить под арестом капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко. Об этом сообщает пресс-секретарь прокуратуры Крыма (входит в структуру Генпрокуратуры Украины) Татьяна Тихончик.



«Мера пресечения осталась неизменной. Содержание под стражей с альтернативой внесения залога (который адвокаты внесли) и обязательство являться к следователю по понедельникам», — сказала Тихончик.



Она добавила, что его дело передадут в суд в ближайшее время.

