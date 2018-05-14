Болтон допустил возможность наказания фирм Европы за нарушение санкций США против Ирана

Администрация президента Дональда Трампа считает возможным введение санкций против европейских компаний за нарушение режима санкций, вводимых США в отношении Ирана. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.



Ему был задан вопрос, будет ли Вашингтон наказывать компании стран Европы, если они будут сотрудничать с Ираном в нарушение американских санкций. "Да, это возможно, в зависимости от поведения правительств других стран", - ответил Болтон.



Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе - сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции, если Тегеран решит воплотить свои "ядерные амбиции". В то же время он высказался в пользу заключения нового соглашения.

