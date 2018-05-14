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- Болтон допустил возможность наказания фирм Европы за нарушение санкций США против Ирана
Болтон допустил возможность наказания фирм Европы за нарушение санкций США против Ирана
Администрация президента Дональда Трампа считает возможным введение санкций против европейских компаний за нарушение режима санкций, вводимых США в отношении Ирана. Об этом заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Ему был задан вопрос, будет ли Вашингтон наказывать компании стран Европы, если они будут сотрудничать с Ираном в нарушение американских санкций. "Да, это возможно, в зависимости от поведения правительств других стран", - ответил Болтон.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе - сделки, которая накладывала ограничения на активность Тегерана в ядерной сфере в обмен на снятие санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных ранее США и ЕС. Как заявил глава американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий оставлял Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции, если Тегеран решит воплотить свои "ядерные амбиции". В то же время он высказался в пользу заключения нового соглашения.