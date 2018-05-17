Цена нефти Brent достигла 80 долл. за баррель

Цена фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в ​​июле в ходе торгов в четверг превысила отметку в 80 долларов за баррель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Bloomberg.



Так, фьючерсы на нефть Brent в четверг выросли в цене до 80,18 доллара за баррель на бирже ICE, увеличившись на около 1,1% от начала торгов.



Последний раз такие показатели Brent демонстрировала в ноябре 2014 года.



Сейчас Brent торгуется на уровне 79,88 доллара за баррель.



Напомним, по данным издания состоянию на 8:10, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до 79,38 доллара за баррель - на 0,13%.

