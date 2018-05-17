Отмена земельного моратория принесет экономике Украины до $1,5 млрд ежегодно - ВБ

Земельная реформа будет комплексно воздействовать на украинскую экономику и принесет ощутимый рост экономики - ежегодно до $1,5 млрд, сообщила директор Всемирного банка (ВБ) по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.



"В случае отмены моратория произойдет ощутимый рост экономики Украины - ежегодно на $0,7-1,5 млрд, что эквивалентно ежегодному дополнительному росту ВВП на 0,6-1,6%", - сказала она во время презентации новой пятилетней программы технической помощи ВБ и ЕС "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине" в Киеве в среду.



По ее словам, главными причинами, почему ВБ считает земельную реформу среди ключевых в повестке дня реформирования экономики Украины, являются: убытки бюджета из-за нерационального распоряжения государственными землями сельхозназначения, в том числе, и из-за коррупции; убытки владельцев паев из-за заниженной вследствие моратория арендной платы; торможение роста ВВП.



"Только от заниженной цены на аренду госземель, бюджет страны недополучил за год $60 млн", - добавила она.



В то же время руководитель программы Денис Низалов уточнил, что эта цифра касается только зарегистрированных в Земельном кадастре государственных земель, которых по состоянию на начало 2018 года всего 25%.



"Что происходит с остальными 75% госземель сельхозназначения, а это более 7,5 млн га, - неизвестно", - сказал он.



Как сообщалось, по данным ВБ арендная стоимость частных земельных участков в Украине ниже реальной в пять раз из-за действия моратория. Владельцы паев ежегодно недополучают около $3 млрд арендных платежей.

