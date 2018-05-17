Британцы нашли способ обойти запрет порно

В Великобритании появился сервис PornByEmail, через который можно заказать порнографию на электронную почту. Так жители страны смогут обойти закон, по которому для просмотра таких сайтов необходимо зарегистрироваться в госучреждении. Об этом сообщает The Register.



Пользователю следует отправить письмо со своими предпочтениями на электронную почту и ждать комплекта с подобранным специально для него контентом.



У PornByEmail нет своего веб-сайта или приложения, который можно было бы заблокировать, все взаимодействие с клиентом происходит только по электронной почте, а у британских властей нет полномочий ограничивать действия поставщиков вспомогательных услуг.



Британское законодательство требует для получения доступа к некоторым сайтам с рейтингом «18+» (в том числе и порталам с порноконтентом) проходить процедуру возрастной верификации. Граждане обязаны создать учетную запись в национальной системе контроля AgeChecked в ближайшем почтовом отделении, предъявив паспорт и данные кредитных карт. Представители правозащитных организаций отнеслись к инициативе чиновников скептически, однако обновление местного закона о цифровой экономике все же прошло все необходимые процедуры в правительстве.

