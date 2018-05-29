Почти половину своей заработной платы украинцы тратят, чтобы прокормиться

Абсолютное большинство расходов украинцев (более 70%) уходит на покупку еды и оплату коммунальных услуг. А это означает, что во всем остальном приходится существенно себе отказывать.



По данным Госстата за первые 9 месяцев 2017 года, 48,4% расходов украинцев приходится на продукты питания и безалкогольные напитки. На втором месте – расходы на жилье и оплату коммуналки - 16,7%. На третьем – различные непотребительские расходы, такие как помощь родственникам, вклады в банки, ремонт жилья и тому подобное, что составляет 7%. И еще 12% в сумме приходится на покупку одежды и обуви, охрану здоровья и проезд в транспорте, сообщает 24 канал.



А на такие вещи, как образование или отдых, приходится менее 2% расходов украинцев.



Что касается еды, то больше всего денег украинцев уходит на молочные продукты и яйца, овощи и хлеб.



Эти цифры хорошо показывают, что украинцам хватает денег, грубо говоря, только на выживание. О таких важных вещах, как ежегодный отдых, саморазвитие или покупка вещей, нужных в быту, большинство украинцев даже не мечтают. Потому что откладывать просто не с чего.



В среднем совокупные расходы украинца за первые 9 месяцев 2017 года составляли 6903 гривен в месяц. При этом средняя зарплата за этот период составила 6848 гривен. А это значит, что украинцы тратили даже немного больше, чем зарабатывали.



Поскольку сумма расходов и доходов украинцев почти одинакова, то расходы на еду составляют почти 50% от доходов. Для сравнения: жители Великобритании тратят на питание 8,1% доходов, поляки – 16,5%.



Причин такой ситуации как минимум две. Во-первых, уровень зарплаты в Украине в разы меньше среднеевропейского. В 2017 наша страна в списке была последней в списке европейских стран с размером зарплаты 7339 гривен (по состоянию на июль). На втором месте с существенным отрывом была Болгария (12 736 гривен), а зарплата у наших соседей Венгрии, Польши и Словакии составляла от 19,5 до 23,6 тысяч гривен. Что уж вспоминать о лидерах рейтинга – Норвегии, Исландии и Лихтенштейне, где зарплата составляла от 106 до 170 тысяч гривен.



Во-вторых, бешеный рост цен. В 2017 году Украина попала в двадцатку стран мира с самым высоким уровнем инфляции. Напомним, в 2017 году уровень инфляции в Украине составил 13,7% (хотя прогноз НБУ был на уровне 8%). В странах Европы эта цифра колеблется в пределах 1-3%. А в Ирландии, например, инфляция вообще составляла 0,4%.

