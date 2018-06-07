Вашадзе: Все правки к законопроекту об Антикоррупционном суде согласованы с МВФ

Окончательные поправки к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде, в том числе о ключевой роли общественного совета международных экспертов, согласованы с МВФ, утверждает соавтор президентского законопроекта Георгий Вашадзе.



Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", одобрены ли МВФ последние правки, в том числе о роли общественного совета международных экспертов, Г.Вашадзе сказал: "Да. (В переговорах – ИФ) участвовали представители Верховной Рады, администрации президента - Филатов (заместитель главы АП Алексей Филатов – ИФ), глава комитета, я участвовал. Рон Ван Роден (глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Роден – ИФ), Владислав Рашкован (заместитель исполнительного директора МВФ В.Рашкован – ИФ) – со стороны МВФ".



Кроме того, отвечая на вопрос, какие организации будут представлены в общественном совете международных экспертов, он сказал: "Там реально проходят несколько международных организаций. Это Всемирный банк, Совет Европы, GRECO, ОБСЕ".

