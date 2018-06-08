Путин пригрозил тяжелыми последствиями за "военные провокации Украины" во время ЧМ-2018

Президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил тяжелыми последствиями за "военные провокации Украины" во время Чемпионата мира-2018. Об этом Путин заявил во время "Прямой линии", передает УНН.



"Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет, а если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом", - заявил Путин.



Путин рассчитывает, что такого не случится. Он также заявил, что "жителей Донбасса невозможно запугать".

