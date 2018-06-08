Кобзон: никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост

Эстрадный певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон вступился за артиста Михаила Ефремова, предложившего отдать Украине Крымский мост для улучшения отношений.



«Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка! Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что свое отняли? Не надо, глупости! Ефремов с юмором это сказал!» — подчеркнул Кобзон.



6 июня сообщалось, что Ефремов заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю о том, что передача Крымского моста Киеву решит конфликт с Украиной. Актер также предположил, что если посылать Украине бесплатный газ в течение 10-15 лет, «то вполне можно договориться». Из-за этих слов Ефремову пригрозили уголовным делом.

