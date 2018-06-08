В Украине в ближайшие сутки будет тепло

В Украине в ближайшие сутки 9 июня погоду будет определять теплый воздух; ожидается неустойчивая погода в большинстве западных, центральных и восточных областей, сообщает Укргидрометцентр. На Закарпатье, Прикарпатье, Винницкой и Одесской областях днем и в центральных, восточных областях местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-10 м/с.



Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем 24-29°



В Киеве 9 июня без осадков, температура 14-16°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 июня самая высокая температура днем была 33,0° в 1998 году, самая низкая ночью 6,1° в 1911 году.



В Украине 10 июня без осадков, лишь в западных и южных областях днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 11-16°, днем 24-29 °, в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской областях ночью 7-12°, днем 20-25°.



В Киеве 10 июня без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 25-27°.



По состоянию на пятницу, 8 июня, температура воды в Черном и Азовском морях 19-22°; в Днепре возле Киева 20°.

