ОБСЕ: На Донбассе больше пяти тысяч нарушений

За неделю на Донбассе наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали свыше 5,3 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сказал первый заместитель главы миссии Александр Хуг, сообщает Интерфакс-Украина в пятницу, 8 июня.



"На прошлой неделе ситуация на востоке Украины оставалась нестабильной. Наблюдатели миссии зафиксировали свыше 5,3 тысяч нарушений режима прекращения огня. За май – 28 тысяч таких нарушений", – рассказал Хуг в ходе скайп-конференции.



По его словам, 2 тысячи 248 раз огонь велся из вооружения, которое должно было быть отведено от линии соприкосновения сторон по Минским соглашениям.



"В прошлом месяце мы зафиксировали размещение 430 единиц вооружения, которое стороны должны были отвести… Мы видели, что в нарушение согласованных линий отведения в неподконтрольных Киеву районах размещено 48 РСЗО и 22 единицы – в подконтрольных Киеву районах", – подчеркнул он.



Хуг также посетовал, что стороны не только не проводят разминирование территорий, но и закладывают новые мины, а также не разводят силы и средства.

