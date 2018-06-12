НАТО ждет от Украины реформ для вступления в альянс

НАТО признает, что долгосрочной стратегической целью Украины является вступление в организацию и ожидает от Киева проведения внутренних реформ, а также развития оборонного потенциала в соответствии со стандартами альянса, заявил в понедельник РИА Новости пожелавший остаться неназванным чиновник альянса.



Ранее в понедельник президент Украины Петр Порошенко заявил, что "очень хочет", чтобы страна до 2030 года стала членом НАТО.



"Мы признаем, что долгосрочной стратегической целью Украины является вступление в НАТО. Мы ожидаем, что Украина будет и впредь уделять основное внимание внутренним реформам, укреплять свои демократические институты, укреплять верховенство права и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО", — сказал, комментируя это заявление, источник в альянсе.



"Мы привержены поддержке этих усилий через комиссию НАТО-Украина, ежегодную национальную программу и всеобъемлющий пакет помощи. Это эффективные инструменты, которые помогут Украине соответствовать стандартам НАТО. Важно, чтобы основное внимание по-прежнему уделялось реформам", — отметил он.



На прошлой неделе в кулуарах оборонного совмина стран НАТО прошла встреча генсека Йенса Столтенберга с украинским министром обороны Степаном Полтораком, который принимал участие во встрече по Афганистану.



Ранее Порошенко заявлял, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе.



Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства.

