Трамп заявил об "очень значительном" ядерном арсенале КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР избавится от ядерного оружия как можно скорее и что страна обладает большим ядерным арсеналом.



"Я думаю, что это будет сделано так быстро, как это возможно с научной, технической точки зрения", — сказал Трамп в ответ на соответствующий вопрос на пресс-конференции.



"Я думаю, что это будет сделано скоро, быстро. Это очень значительный арсенал", — добавил Трамп.



Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам встречи президент США Дональд Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.



Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян, в свою очередь, подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

