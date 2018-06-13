Инфляция в Венесуэле в мае превысила 24500% в годовом исчислении

Инфляция в Венесуэле в мае в годовом исчислении составила 24 600%. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национальной ассамблеи.



Отмечается, что центральный банк Венесуэлы не публикует данные по инфляции уже на протяжении двух лет.



Только в мае инфляция в стране составила 110%. Порог гиперинфляции, когда валюта обесценивается за месяц на 50%, Венесуэла переступила в конце прошлого года.



Агентство отмечает, что венесуэльский Боливар только за прошлый год потерял 98% стоимости по отношению к доллару США.

