Радикалы собираются ночевать в парке Шевченко накануне Марша ЛГБТ

В Киеве накаляется обстановка накануне ЛГБТ марша, который пройдет в воскресенье, 17 июня.



Так, на ресурсах националистических организаций уже появились анонсы акций. В одном из приватных Facebook-чатов радикалов призвали ночевать в парке Шевченко, чтобы с утра ждать шествия ЛБГТ.



"Собираемся в субботу в 21:30 в парке Шевченко. Там придется ночевать, как в прошлом году, чтобы встретить с утра марш п....тов. Нужно понимать, что с утра попасть будет сложно", - пишет один из лидеров радикалов и указывает в рассылке свой номер телефона.

