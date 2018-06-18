Большинство пассажиров Киевского метро не пользуются жетонами

Большинство пассажиров Киевского метро не пользуются жетонами

Более двух третей пассажиров Киевского метрополитена уже не пользуются жетонами для прохода через турникеты на станциях, перейдя на безконтактные, банковские карточки и мобильные приложения, позволяющие произвести оплату непосредственно на желтом турникете.

"Почти 70% пассажиров подземки уже не пользуются жетонами", - сообщили в пресс-службе столичного метро на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

По информации пресс-службы, в оплате проезда преобладают: "1) Карточка метро. При пополнении на 50 поездок каждая стоит 4,5 грн. После использования поездок карту можно сдать в кассу и вернуть залоговую стоимость. 2) Банковская карта и мобильные приложения Google Pay и Apple Pay, позволяющие произвести оплату непосредственно на желтом турникете. 3) Карточка киевлянина, как льготный социальный инструмент".