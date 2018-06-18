Комаровский захотел на рыбалку с Путиным

Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский заявил, что в случае своего избрания, первым делом поехал бы с президентом РФ Владимиром Путиным на рыбалку. Об этом он заявил в эфире телеканала 112.



Комаровский считает, что это позволило бы в кратчайшие сроки прекратить войну на Донбассе. "На эту тему очень сложно разговаривать, вне всякого сомнения. Тем не менее, я глубоко убежден в том, что на сегодняшний день война, выяснение отношений, они за пределами геополитики", - заявил Комаровский.



По его словам, вне всякого сомнения, что в Украине, в России и в Беларуси "набившие друг другу морды мужики, традиционно всегда договаривались за бутылкой водки". "И это было всегда проще, чем война. Я представляю, сколько на меня уже может вылиться дерьма, но я глубоко убежден в том, что первое, чтобы я сделал – поехал бы с Путиным на рыбалку. И, наверное, после возвращения война на Донбассе закончилась бы на следующий день. Без всяких ООН и всего остального", - заявил он.

