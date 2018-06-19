Кравчук: Киев должен учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить

Украинская власть с целью прекращения конфликта должна учитывать мнение Донбасса, а не пытаться его подчинить. Такое мнение высказал экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью, опубликованном в понедельник в издании "Украинская правда".



"Если мы попытаемся ее (неподконтрольную Киеву территорию Донбасса) вернуть и сделать такой, как Киевская область - унитарно подчиненной, - они не согласятся на это. Будет снова конфликт, и этот конфликт остановить сложно", - сказал он.



Кравчук полагает, что политика украинских властей по отношению к Донбассу должна измениться, он также допустил возможность автономии региона. "Возможно, но я не знаю точного ответа (относительно предоставления автономии), - подчеркнул он. - Я говорю, что не может быть такого, как было. Что делать? Надо посоветоваться, обсудить, может, провести референдум". Однако, по мнению Кравчука, без влияния Запада Украина "не сможет решить этот вопрос".

