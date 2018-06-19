Рада может рассмотреть вопрос о назначении членов ЦИК 5 июля - Парубий

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении членов Центральной избирательной комиссии в четверг, 5 июля. Об этом во время заседания Согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.



"Скорее всего это будет в следующий четверг", - отметил глава парламента.



Согласно календарному плану следующая пленарная неделя начнется 3 июля и продлится до 6 июля.



Напомним, что на сегодня истек срок полномочий 13 членов Центризбиркома.

