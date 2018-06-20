Яровая назвала "предсказание" Кравчука о возврате Крыма утопией

Заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о Крыме – это дикая и абсурдная утопия, этот прогноз "сквозит" неуважением к народу, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая (ЕР).



Ранее Кравчук в интервью газете "Украинская правда" заявил, что Россия может добровольно вернуть Крым Украине. Такое мнение политик обосновал "непосильными затратами", которые требуются для полуострова. При этом Кравчук добавил, что его "предсказание" не обязательно должно исполниться в ближайшее время, а сама передача Крыма Украине, по его словам, станет результатом международного давления.



"Заявление господина Кравчука в логике товарно-денежных отношений "купи-продай" сквозит неуважением к народу… Вряд ли он не понимает, что Россия никогда так не действует, и его прогноз — всего лишь дикая и абсурдная утопия. Поэтому высказанные им суждения, скорее, из серии "каждый судит по себе" и демонстрируют желание спрятать шило антиконституционного госпереворота в мешке словоблудия и русофобии, которому цивилизованно и решительно жители Крыма противопоставили свою волю и свой выбор", — цитирует слова Яровой ее пресс-служба.



По мнению вице-спикера ГД, проблемы Украины кроются "в лицемерии политиков и властном угаре тех, кто, имея властные полномочия, предает и продает интересы украинского народа".

