Генсек НАТО считает, что сейчас самый опасный момент со времен холодной войны

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что нынешний момент является самым опасным со времен окончания холодной войны. Соответствующее заявление он сделал в опубликованном в среду интервью газете El Mundo. "Сейчас мир гораздо более непредсказуем, что требует от нас возможности реагировать на угрозы, исходящие из разных направлений одновременно", - отметил генсек альянса.



По его словам, "в глобальном масштабе это самый опасный момент, по крайней мере после окончания холодной войны". "Существует много различий между угрозами [альянса]", - подчеркнул Столтенберг.



Он отметил, что среди членов НАТО и "в прошлом были разные видения [по ряду вопросов], но каждый раз мы были в состоянии договориться". "Я не говорю, что сегодня не существует серьезных разногласий, но исторический урок состоит в том, что в итоге альянс выполняет главное обязательство: оборона, - подчеркнул Столтенберг. - Без сомнения, сегодня мы видим разногласия в отношении торговли, изменения климата, иранского соглашения, но в то же время атлантическое сотрудничество сильнее, чем два года назад".



Комментируя встречу президента США Дональда Трампа и лидером КНДР Ким Чен Ыном, генсек заверил, что НАТО поддерживает "любые усилия, направленные на достижение необратимой денуклеаризации Северной Кореи". "Но важно сохранять санкции, пока мы не увидим реальные изменения в их [КНДР] поведении, - считает Столтенберг. - Мы надеемся, что эта встреча станет первым шагом в процессе, который приведет к денуклеаризации". "В течение многих лет мы видели, как трудно достичь соглашения с Северной Кореей, который затем она будет соблюдать".



"Россия знает, что мы никогда не допустим ничего подобного с членом НАТО, что произошло в Крыму, - утверждал генсек. - В то же время мы даем понять, что не хотим новой холодной войны или гонки вооружений. Россия - это наш сосед, поэтому мы продолжим стараться улучшить отношения".



Столтенберга спросили, как можно толковать тот факт, что он никогда не виделся с президентом России Владимиром Путиным. "Я встречался с ним в качестве премьер-министра Норвегии, - объяснил он. - Тот факт, что я этого не сделал в качестве генерального секретаря, свидетельствует о сложных отношениях, которые у нас сейчас. Я вижусь с министром [иностранных дел России Сергеем] Лавровым, что очень полезно".

