Рада дала старт созданию Антикоррупционного суда

Верховная Рада одобрила президентский законопроект (№8497) о создании Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Как передает корреспондент агентства Интерфакс-Украина, за основу и в целом документ поддержали 265 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг. Данный закон является техническим, но необходим для запуска процесса создания ВАКС.



В документе указано, что местонахождение, территориальная юрисдикция и статус ВАКС определяются соответствующими законом о Высшем антикоррупционном суде, который Верховная Рада приняла 7 июня текущего года.



Закон о создании ВАКС вступает в силу со следующего дня после публикации.



Этим же документом парламент поручил Кабинету министров Украины предпринять в рамках компетенции меры, связанные с созданием ВАКС, а Государственной судебной администрации Украины - меры, необходимые для реализации закона о создании данного суда.

