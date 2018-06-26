Почему кофе полезен для сердечно-сосудистой системы

Потребление кофеина, как известно, связывают со снижением риска развития целого ряда недугов. Среди них диабет 2-го типа, болезни сердца и инсульт. До недавнего времени ученые не знали, как именно работает кофеин. Новое исследование говорит: кофеин способствует перемещению регуляторного белка в митохондрии, улучшая их работу и защищая клетки сердца от повреждений, пишет Medical Express. Позитивный эффект наблюдается при потреблении четырех чашек кофе.



Было показано: кофеин в концентрации, эквивалентной минимум четырем чашкам кофе, улучшал работу эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность сосудов, в частности, за счет усиления митохондрий ("энергетических фабрик" клеток).



Белок p27 (известен как ингибитор клеточного цикла) присутствует в митохондриях основных типов клеток сердца. Митохондриальный p27 способствует миграции эндотелиальных клеток, защищает клетки сердечной мышцы от смерти и заставляет фибробласты превращаться в клетки, содержащие сокращающиеся волокна. Все это критически важно для восстановления мышцы сердца после инфаркта.



Итак, кофеин инициировал перемещение p27 в митохондрии, запуская цепь положительных реакций. Причем, кофеин защищал от повреждений сердца мышей с преддиабетом, ожирением и старых животных. Эти выводы могут быть актуальны и для людей, уверены ученые.

