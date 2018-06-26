В Украине началась вторая волна обысков по делу о договорных матчах

В 11 областях Украины утром во вторник, 26 июня, началась вторая волна обысков по делу об организации договорных футбольных матчей. Об этом сообщает FootballHub.



Обыски проводят у футболистов, арбитров, агентов и служебных представителей.



Пока нет информации, в каких именно областях проходят обыски.



Напомним, 22 мая в девяти областях Украины провели пятьдесят обысков. Под подозрением в организации договорных матчей игроки, тренеры, арбитры, президенты клубов.

