В работе стюардесс нашли существенный минус

У стюардесс больше шансов заболеть несколькими видами рака, чем у представителей других профессий. Результаты исследования Школы общественного здоровья Гарварда были опубликованы в журнале Environmental Health.



Согласно данным исследования, среди людей с одинаковым социальным и экономическим статусом работники летной промышленности больше подвержены заболеванию раком груди, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы и меланомой.



Результаты показали, что более высокая заболеваемость среди членов экипажа самолетов вызвана сменой циркадных ритмов и дозами облучения, которые они получают во время работы на большой высоте и которые превышают дозы, получаемые людьми, занятыми в других сферах.



Авторы исследования отметили, что в ходе работы было выявлено непропорционально большое число стюардесс с раком, несмотря на то, что они чаще проходят медицинские осмотры.

