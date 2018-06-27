Гройсман рассказал о преговорах с МВФ относительно цен на газ

Украина продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом, относительно его требования привести цены на газ в Украине к рыночному уровню. Об этом на совместной пресс-конференции участников Международной Конференции по вопросам украинских реформ в Копенгагене сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.



"Мы сегодня в дискуссии с МВФ. Но для Украины очень важное значение имеет то, когда Российская Федерация выполнит решение Стокгольмского арбитража и вернет нам 2,5 млрд долларов. Это вопрос нашей экономической стабильности", - сказал Гройсман, отвечая на вопрос журналиста пойдет ли украинское правительство на такой шаг как приведение цен на газ к рыночному уровню, как того требует МВФ.

