Польша все больше отворачивается от Украины – Gazeta Wyborcza

Оппозиционное польское издание Gazeta Wyborcza напомнило, что в 2006 году тогдашние президенты Польши и Украины Лех Качиньский и Виктор Ющенко вместе почтили погибших польских и украинских жителей Павлокомы, места, где и польские партизаны, и украинские националисты совершили преступления во времена Второй мировой войны.



Общую панихиду провели польский архиепископ Йозеф Михалик и митрополит Любомир Гузар. И провело аналог с сегодняшним днем. Через 12 лет после того президент Анджей Дуда возложил цветы на поле в Олыке на Волыни, чтобы почтить жертв польских преступлений, которые в Польше называют "геноцидом". А президент Украины Петр Порошенко почтил память украинских жертв под памятником в польском селе Сагрынь.



Порошенко написал в Twitter, что польско-украинский конфликт порадует только Россию, которая пытается отстроить свой "русский мир" после аннексии части Украины.



Также президент Дуда, вспоминая о польских жертвах УПА, провозгласил, что Польша очень заинтересована в поддержке независимости Украины и ее прозападных стремлений. Почему же стороны так мало делают для того, чтобы избежать мрачной судьбы? И Дуда, и Порошенко стали жертвами исторической политики. Украина, которая обороняется от агрессии России, поместила в пантеон своих героев людей, ответственных за преступления против поляков.



На протяжении последних лет украинская и польская политики постепенно становились заложниками радикалов с обеих сторон. Были поддержаны законы о деятельности УПА в Украине, о "геноциде" на Волыни, а также внесены необдуманные изменения в закон об институте национальной памяти Польши, которые поставили в один ряд преступления нацистской Германии и украинских националистов. Последствия всего этого очень просты. Исторический диалог между Украиной и Польшей, который неустанно длился годами, умер. Восточная политика, в которой Польша была лидером в Евросоюзе, умерла.



Еще хуже, значение Польши также сокращается в Украине, потому что, как пишет украинский публицист Виталий Портников, "адвокат Украины", которым должна была быть Польша, в последнее время "совершил самоубийство". Все чаще слышны украинские голоса, которые говорят, что Польша, в которой начинает доминировать националистический нарратив и чье значение в Европе радикально сокращается, больше не нужна в роли адвоката, потому что ее работа в этой ипостаси неэффективна.



Через 12 лет после торжественных событий в Павлокоме Ярослав Качиньский в комментарии для еженедельника "правого" толка провозглашает, что хочет объявить войну Евросоюзу во имя борьбы за реформирование судов, то есть удовлетворение собственной жажды власти за счет независимости судопроизводства. Отец польского премьер-министра Корнель Моравецкий в интервью призывает Владимира Путина к "дружескому жесту" в сторону Польши, добавляя, что Крым и Донбасс якобы больше тяготеют к Москве, чем к Киеву.



Презренной стала и доктрина Ежи Гедройца, редактор парижской "Культуры" отмечал, что несмотря на кровавое прошлое нужно строить хорошие отношения с Украиной во имя будущего. Потому что только независимая Украина дает гарантии независимости Польши. А на что может рассчитывать Польша, которая ведет конфликт с Европой, которая поссорилась с Украиной и которая сосредоточилась на разрывании собственных ран, в отчаянии требуя уважения? Разве что на "дружественный жест" от Путина.

