Порошенко: НАТО мотивирует на реформы

Поддержка НАТО способствует будущему вступлению страны в Североатлантический альянс и является мотивацией для продолжения реформ. Об этом заявил президент Петр Порошенко в четверг, 12 июля, на совместном брифинге с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, где проходит саммит организации, сообщает Интерфакс-Украина.



"Очень важно, что НАТО поддерживает наши реформы, особенно в секторе безопасности и обороны. И мы двигаемся к стандартам НАТО. Это способствует нашему будущему вступлению", – сказал Порошенко.



Он подчеркнул, что выполнение стандартов НАТО является главной целью реформ в секторе национальной безопасности и обороны Украины.



"И наш последний шаг – это принятие закона о национальной безопасности. Мы благодарны Альянсу за критику этого документа, за помощь советами… Я надеюсь, что мы создали прекрасный документ, прекрасную программу, прекрасную "дорожную карту" для украинского будущего членства в НАТО", - отметил президент.



Порошенко подчеркнул, что цель Украины – достичь стандартов НАТО. "Наша цель – достичь стандартов НАТО и обеспечить полное взаимодействие с НАТО до 2020 года, как это указано в законе", - отметил он.



Президент напомнил, что для того, чтобы этого достигнуть, действует ежегодная национальная программа под эгидой Комиссии Украина-НАТО. "Это активный инструмент, который направит все наши усилия для конечной цели – сделать Украину в будущем членом НАТО", - добавил Порошенко.

