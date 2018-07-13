Завтра в Украине будет тепло, местами кратковременные дожди

В Украине в пятницу, 13 июля, в юго-восточной части страны сохранится жаркая и в основном сухая погода; погоду остальной территории будет определять теплая воздушная масса и атмосферный фронт, перемещающийся с запада, сообщает Укргдирометцентр. Ночью в западных регионах страны, Винницкой, Житомирской и местами в Киевской областях, а днем по всей Украине, кроме восточных и большинства южных областей, ожидается кратковременные дожди, местами грозы.



Ветер западный (в восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с.



Температура в южных, восточных областях и в Днепропетровской области ночью 17-22°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 23-28°.



В Киеве 13 июля ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный , 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 июля самая высокая температура днем была 34,1° в 1936 году, самая низкая ночью 8,2° в 1904 году.



В Украине в субботу, 14 июля, ночью на Левобережье и в западных областях местами небольшой, днём в Украине, кроме юга, кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.



Температура воздуха в южной и восточной частях ночью 18-23°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 13-18°, днём 23-28°, в западных областях (кроме Закарпатья) ночью 10-15°, днём 17-22°.



В Киеве 14 июля ночью без осадков, днем кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 25°.



По состоянию на 9:00 четверга, 12 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 24-28°; в Днепре возле Киева 22°.

